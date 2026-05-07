７日の東京株式市場は大きく買い先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比７２８円高の６万０２４１円と続伸して始まった。 日本が大型連休の間に、米国株市場ではハイテク株を中心に買いが流入し水準を切り上げた。イラン情勢を巡り米国との戦闘終結が近いと伝わっており、これを好感する見方が広がった。６日に４月の米ＡＤＰ雇用統計が発表され、市場予想を上回る高い伸びを示した。同日の米株市場は主要株指数が揃って