【北京共同】北朝鮮の金星国連大使は6日、米ニューヨークで開催中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議で、北朝鮮の核保有国の地位が根拠なく批判されていると反発する談話を出した。朝鮮中央通信が7日報じた。談話は、米国など一部の国が北朝鮮の自衛権の行使に言いがかりを付けていると批判。北朝鮮は「数十年前にNPTを合法的に脱退した」として「どのような場合にもNPTに拘束されない」と主張した。北朝鮮は2003年、一方的にN