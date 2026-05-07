AFC U17アジア杯サウジアラビア2026に臨んでいるU-17日本代表は5月5日の初戦でU-17カタール代表に3-1と逆転勝利を飾った。翌6日のトレーニングには、その試合に45分間以上出た選手を除いた10名が参加。少人数の練習となったが、ゲーム形式の練習などを精力的に消化。出番のなかった選手たちが互いに士気を高め合い、9日のU-17中国代表戦に備えた。FW高木瑛人(鹿島ユース)は先発を外れたことについて「率直に悔しかった」と認