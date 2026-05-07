プラスアルファ・コンサルティングは大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、気配値でのスタートとなった。同社は自然言語処理を使ってテキストデータから情報を抽出するテキストマイニングを軸に、ビッグデータ分析を強みとしており、人事やマーケティング支援などのクラウドサービスを提供する。企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を捉え業績は絶好調に推移して