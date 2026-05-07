東京きらぼしフィナンシャルグループが大幅続伸している。４日の日本経済新聞電子版で「きらぼし銀行を傘下に持つ東京きらぼしフィナンシャルグループ（ＦＧ）は、東京都出資の優先株４００億円分を年内にも全額返済する」と報じられており、旧新銀行東京の「負の遺産」処理終結への期待感から買われているようだ。なお、東京きらぼしは報道に対し、「当社が発表したものではない。優先株式の償還など、経営戦略上に