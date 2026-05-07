ＡＲＥホールディングスは３日ぶりに急反騰している。前営業日１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６８００億円（前期比１９．３％増）、最終利益予想は２９０億円（同１９．０％増）とした。年間配当予想については中間６５円・期末７０円の合計１３５円（前期実績は１２５円）としており、これらを好感した買いが集まっている。 主力の