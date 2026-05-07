ワークマンは急反発している。１日の取引終了後に発表した４月度の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比２６．４％増と前月を上回る伸び率となり、また４カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 新たにインナーウェアを導入したリカバリーウェアが引き続き売り上げ成長を牽引したほか、ＵＶカットパーカーやアームカバーなどの春夏商品が好調に推移した。ま