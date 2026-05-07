2023年3月に発売された「ライカ バリオ・エルマーSL f5-6.3/100-400mm」は、パナソニックやシグマとともにLマウントアライアンスを歩むライカが投入した、ライカのフルサイズミラーレスカメラ用として最長焦点距離を担うズームレンズである。 外観・仕様 最大径×長さは約φ88mm×198mm、質量は約1,530g（三脚座含む）。現代的なサイズに収まっているが、重量はやや重めといった印象だ。そのためか外装に