韓国発のライフスタイルセレクトショップ「ナイスウェザー（NICE WEATHER）」が、心斎橋パルコに新店舗をオープンする。営業開始日は5月22日。【画像をもっと見る】ナイスウェザーは、コンビニを文化的に再解釈した「次世代のデパート」をコンセプトに掲げるライフスタイルセレクトショップとして、2020年に誕生。国内5店舗目で、関西エリアでは阪急うめだ本店に続く2店舗目となる新店舗では、ウェアやグッズ、コスメといった