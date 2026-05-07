アメリカの実業家、イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業「スペースX」が、大規模な半導体施設の建設を検討していることがわかりました。初期投資は少なくとも550億ドル、日本円でおよそ8兆6000億円を見込んでいるということです。テキサス州の郡当局によりますと、イーロン・マスク氏が率いる「スペースX」は、テキサス州に大規模な半導体施設の建設を検討しているということです。初期投資は少なくとも550億ドル、日本円でお