元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）が7日までに自身のインスタグラムを更新。妻のラミレス美保さん（43）との夫婦ショットを披露した。「テレビ収録の準備はいつも楽しいです」と書き出し、控室での自身と美保さんの夫婦ショットをアップ。「子どもたちも一緒に参加できることに、本当に感謝しています」と子供らもくつろぐショットも投稿した。「ラミちゃんファミリー、今日もGO!! 」とつづった。ラミレス氏と美保