ゴールデンウィーク明け7日の東京株式市場・日経平均株価は一時2500円を超えて上昇し、初めて6万2000円を上回った。アメリカのトランプ大統領が、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、「合意の可能性は十分ある」と協議の進展に期待を示すなか、ニューヨーク原油市場では、国際指標となるWTI先物価格が前日比で7％下落し、投資家がリスクをとる姿勢を強めている。日本の大型連休中に、アメリカでは半導体関連企業の好決算が相