ルビオ国務長官とローマ教皇レオ14世/Getty Images（CNN）ルビオ米国務長官は7日、米政権とバチカンの間で歴史的な緊張が高まる中、ローマ教皇レオ14世と会談する。ルビオ氏の訪問は、教皇が米国の対イラン軍事作戦への反対を表明し、これに対しトランプ大統領が異例の批判を浴びせた後のタイミングで行われる。教皇はまた、難民や移民の利益を擁護し続けており、トランプ政権とは対照的な姿勢を鮮明にしている。出発に先立ちルビ