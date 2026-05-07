◆園田競馬４日目（５月７日）《小牧太》１勝を挙げ６９勝。ゼットシルヴィア（９Ｒ）に好感触。「追い切りの動きがよかった」（◎）。マットーネロッソ（７Ｒ）は「前回はよく走ったと思う」（○）。レイヤー（８Ｒ）も「今回はじっくり乗ってみる」（○）。《下原理》５８勝。メイショウアラジン（３Ｒ）に自信。「能力は高い。１番枠がどうかだけ」（◎）。メフィスト（２Ｒ）は「休み明けでどこまで戦えるか」（○