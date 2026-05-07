◆米大リーグタイガース―レッドソックス（６日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が敵地のタイガース戦に、「５番・ＤＨ」で７試合ぶりとなる先発出場。出場した２試合連続で安打を放った。第１打席は見逃し三振に倒れた吉田だったが、第２打席、第３打席と続けて中前安打とし、途中出場で２安打した４日に続いて２試合連続のマルチ安打とした。この時点で打率は３割１分６