韓国青瓦台（チョンワデ、大統領府）は6日、米国がホルムズ海峡で足止めされた商船の脱出を助けるとして実施していた「プロジェクト・フリーダム（Project Freedom）」作戦について、「すでに作戦が終了したため、（プロジェクト参加の）検討は必ずしも必要ではなくなった」と明らかにした。魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長はこの日、青瓦台春秋館で開催された記者懇談会で、「我々は米国が先に提示した『海洋自由構想（MFC