マンチェスター・シティーの長谷川唯（右）＝3日（アクションイメージズ・ロイター＝共同）サッカーのイングランド女子スーパーリーグで6日、長谷川唯らの所属する首位マンチェスター・シティーが、1試合を残して2016年以来2度目の優勝を決めた。消化試合数の少ない3位アーセナルがブライトンと1―1で引き分け、逆転の可能性がなくなった。マンチェスターCは長谷川やGK山下杏也加、藤野あおばが主力として活躍した。（ロンドン