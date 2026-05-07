変なホテル福岡 博多は、やまやコミュニケーションズとコラボし「やまやコラボルーム」を4月10日から提供している。客室は、九州限定商品「美味博多織 辛子明太子」のパッケージデザインやイメージ写真、キャラクター「やまやめんたいちゃん」を壁面や備品に用い、明太子をモチーフにした内装とした。室内全体にやまやの辛子明太子を題材とした意匠を配置した。宿泊者には、お湯を注いで飲むタイプの「飲むうまだしスープ」、トウ