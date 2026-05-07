言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、上着の仕立て、衣類のお手入れ、そして裁縫の基本的な技法という、3つの言葉を選びました。ファッションや家事の知識を思い浮かべながら、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□きあ□□きあわ□□いヒント：上着の裏地を半分ほど省いて、通気性を良くする仕立て方