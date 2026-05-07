モデルでタレントの谷まりあさんは4月30日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つネイビーコーデ姿を公開しました。【写真】谷まりあの圧倒的な美貌＆美脚爽やかコーデを披露谷さんは「お散歩が気持ちいい季節で嬉しくて」とつづり、写真を5枚載せています。ネイビーのノースリーブワンピースにルイ・ヴィトンのライトブルーのバッグを合わせた爽やかなコーディネートです。さまざまなポーズを取っています。また、ちらりと見える