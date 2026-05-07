長野県の阿部守一知事（65）が、任期満了に伴う7月23日告示、8月9日投開票の知事選に5選を目指して立候補する意向を固めたことが7日、関係者への取材で分かった。13日に阿部氏を支援する政治団体の会合が開かれ、正式表明する見通し。阿部氏は東京都出身。1984年に旧自治省に入省し、長野県副知事や横浜市副市長を務めた後、2010年の知事選で初当選した。全国知事会長でもあり、任期が27年9月まで残っている。13日に会合を開