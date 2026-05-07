─1月に舞台『シッダールタ』が終わったあと、休めましたか？「2月はゆっくりできましたよ。散歩や運動、それに掃除をしたり（笑）。好きな音楽を流しながら、コーヒーを飲んで、デニムやパーカを年代や色別に分けたり、ゆっくり時間をかけてやりました。一つひとつに思い出が詰まってるから、結局、一枚も手放すことができなかったけど（笑）」心を解放してあげる時間も大切だなって─過ごしやすい季節になりましたが、注目してい