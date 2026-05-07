◇ア・リーグレッドソックス − タイガース（2026年5月6日デトロイト）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が6日（日本時間7日）、敵地でのタイガース戦に「5番・DH」で7試合ぶりに先発出場。途中出場で2安打を放った4日（同5日）に続いてマルチ安打をマークした。タイガースの先発右腕フラーティに対し、2回の第1打席は内角直球を見逃して三振。4回1死走者なしの第2打席で高めの93.1マイル（約150キロ）直球をライン