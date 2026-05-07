女優の白石美帆（47）が6日、自身のインスタグラムを更新。日常でのうっかりミスを公開し、共感の声が寄せられている。「冷蔵庫に何もなくって慌てて買い出しに来たら手にしていたのはマイバッグではなく、エプロンだった、、、」とうっかりミスを明かした。「これはGWの疲れが出たのだと思いたい母たちのあるあるかな」と白石。「こういう時は迷わずお惣菜買うのに限る！カラダの声をちゃんと聞くのだ！世の中の皆さん