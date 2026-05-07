DeNAは6日、アメリカ現地時間の5日、アメリカ国内の病院でオースティン・コックスが左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を行い、無事終了したと発表した。コックスは今季加入した左腕で、2試合・9回を投げ、1勝0敗、防御率3.00の成績を残していた。