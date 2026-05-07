手越祐也さんが4月放送の『世界の果てまでイッテQ!』（日本テレビ系）人気企画「世界で一番盛り上がるのは何祭り？」で、2代目お祭り男に就任しました。これは、1代目の宮川大輔さんから指名を受けての大抜擢です。一時は炎上続きで地上波復帰は難しいかと思われていた手越さん。なのになぜ苦境に遭ってもお茶の間から愛され続け、再びエンタメ界の最前線に戻ってこられたのでしょうか。◆チャラいけど憎めないキャラクター