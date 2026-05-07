彼の手にハンドクリームをぬる時だけ、本当の私が生きかえる。たとえ、体の関係がなくても――。『心の不倫は罪ですか？』（とげとげ。著、KADOKAWA、2026年2月）は、心の不倫をテーマにしたコミックエッセイです。作者は、日々に追われる女性の心理をていねいに解きほぐす、共感度マックスの「とげとげ。」さんです。◆家族の中で、自分だけが消えていく主人公の楠木胡桃（43歳）は専業主婦。夫で会社員の雅人（48歳）と、長