米大リーグは６日（日本時間７日）、タイガースのＦ・バルデス投手（３２）が、現地５日のレッドソックス戦でＴ・ストーリー内野手への死球が故意のものであると判断し、６試合の出場停止処分と金額非公開の罰金を科した、と発表した。この処分は、バルデスが異議申し立てをしない限り、今夜から発効する。異議申し立ての手続き中も引き続き登板することが可能。タイガースのＡ・Ｊ・ヒンチ監督も１試合の出場停止処分と罰金（