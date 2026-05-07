恋人と別れ話をした直後、愛猫をめぐって「その猫は俺のものだ」と言われたら――あなたはどう対応しますか？今回は、同棲中に一緒に暮らしていた猫をめぐり、元恋人の身勝手な主張に振り回された女性のエピソードをご紹介します。◆別れ話の際にされた、思いもよらない主張斉田茉里さん（仮名・29歳）は、同棲して2年になる祐介さん（仮名・30歳）と別れることになりました。「祐介の浮気が二度も発覚し、私が耐えきれなく