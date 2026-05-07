リゾート気分をぐっと高めてくれる夏の装い。今年はロンハーマン発のシーズンレーベル〈CABANABASH〉から、心ときめく最新コレクションが登場します。スイムウェアをはじめ、日常にも溶け込む洗練アイテムがラインナップ♡軽やかで美しいシルエットと機能性を兼ね備えた一着は、これからの季節をより特別な時間へと導いてくれます。 リゾート映えする洗練ボトム ストレッチ性に優れたボ