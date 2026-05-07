俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、8日間連続で公開されてきた意味深なイラストの“8人目”が明らかとなり、注目を集めている。【写真あり】“謎の8人目”を公開！投稿は4月29日から始まり、黒い衣装でワイングラスを手にする人物を皮切りに、フルボディースーツ姿でウインクする人物や、ダイナマイトのような装置を身につけた白髪の男性など、個性的なビジュアルが次々