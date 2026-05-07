東京証券取引所の電光掲示板連休明け7日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が急伸した。前週末終値からの上げ幅は一時2900円を超え、取引時間中の最高値を更新。初めて6万2000円台に乗せた。中東での米国とイランの情勢好転に期待感が高まり、買い注文が膨らんだ。原油価格の下落や前日の米国株高も追い風となった。午前10時現在は前週末終値比2601円11銭高の6万2114円23銭。東証株価指数（TOPIX）は89.54ポイント高