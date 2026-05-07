Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）を起用した日本ロレアル「メイベリン ニューヨーク」の年間キャンペーン第3弾が、きょう7日からスタートした。あわせて、“対極の美”をテーマにした新CMも公開された。【画像】迫力ある！山田涼介の屋外広告今回のキャンペーンでは、崩れにくさを特徴とする「SPステイ」シリーズの2種類のファンデーションにフォーカス。「メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」と、「メ