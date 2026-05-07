米国アクシネット社が、新しいミニドライバーのツアー検証プロセス開始をアナウンス。「タイトリストの『GTS』メタルウッドシリーズのツアーデビューが今週も続き、 PGAツアーで新型ミニドライバー『GTS300』が初披露されます」と、同社ツアー広報。【画像】GTSドライバーと『GTS300』のサイズ感の違い「GTS300は、世界中のプロツアー選手たちから即座に高い評価を得た、ツアー実績豊富なGTSドライバーとFWのラインナップに加わり