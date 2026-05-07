菅沼菜々、そして青木瀬令奈。この両選手に共通しているのは、国内男子ツアー「前澤杯 MAEZAWA CUP」に出場している点だ。新規大会として生まれ変わった「NTTドコモビジネスレディス」の第1ラウンド、そして悪天候による2日目の中止を挟んで行われた第2ラウンドでは、両者が同組でプレー。その様子を見た筆者の率直な印象を記したい。【写真】アイドルとしても活動する“二刀流”です昨年の前身大会で復活優勝を遂げた菅沼だが、そ