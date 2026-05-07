円安阻止の判断基準が変わった可能性 日本の通貨当局は、2022年と2024年に円安阻止の米ドル売り・円買い介入を行ったが、介入を開始した米ドル／円の水準は、いずれも5年MA（移動平均線）を3割程度と大きく上回っていた。これに対して、4月30日は159円程度で介入を開始したとすれば、それは5年MAを13％程度上回るにとどまる水準だった（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の5年MAかい離率（1990年～） 出所：LSEG社デӦ