RIZINに出場する総合格闘家の宇佐美正パトリック（25＝ハイブリッドアカデミー）がスポニチアネックスの独占インタビューに応じ、5月9日（日本時間10日）開催の「UFC328」でフライ級王座に挑む平良達郎（THE BLACKBELT JAPAN）を展望した。平良が新王者になる確率については「50％」としながらも、その実力には太鼓判を押した。「組んだら平良選手が余裕で一本で決められると思う」平良は昨年12月の「UFC323」で元同級王者