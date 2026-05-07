連休明け７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は上昇し、取引時間中として初めて６万２０００円を超えた。前営業日１日の終値（５万９５１３円１２銭）に比べて２５００円以上高い６万２０００円台で推移している。米イランの戦闘終結協議の進展が伝わり、原油先物価格が大幅下落したことが好感されている。前日までの米株式市場で、人工知能（ＡＩ）や半導体関連企業が好決算を発表し、日本企業の業績向上への期待