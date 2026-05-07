フランスの空母「シャルル・ドゴール」が、トゥーロン沖の地中海を航行する様子＝2024年11月28日/Clement Mahoudeau/AFP/Getty Images（CNN）フランス国防省は6日、ホルムズ海峡の航行の自由を回復する将来の任務に備え、空母「シャルル・ドゴール」を紅海とアデン湾に派遣すると発表した。国防省によると、シャルル・ドゴールと護衛艦は6日、紅海南部へ向かう途上でスエズ運河を通過する予定。シャルル・ドゴールの派遣は、ホルム