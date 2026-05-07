将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局が5月7日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で対局を開始した。開幕から藤井名人が無傷の2連勝を飾っており、本局で防衛と4連覇に王手をかけるか。一方、4月に九段へ昇段したばかりの糸谷九段が待望のシリーズ初白星を挙げるか。注目の第3局が幕を開けた。【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第3局（