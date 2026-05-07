7日の東京株式市場で、日経平均株価は一時1500円以上値を上げ、初めて6万1000円を超えました。前の日のニューヨーク株式市場では、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が間近であるとの一部報道から、株価が上昇していました。これの流れを受けて、7日朝の東京株式市場でも買い注文が広がりました。また、アメリカの半導体大手の好決算も追い風となり、東京株式市場でも半導体関連株に注文が多く入っています。松井証券の窪田