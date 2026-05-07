6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、5月6日（水）に発売した9枚目のシングル収録の新曲「Rondo」Special Dance Performance映像を公開した。日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサーChaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培