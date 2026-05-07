プランクの「黒体輻射」と「エネルギー量子化」とは何か？ 「鉄は熱いうちに打て」といいますが、物理学者はたぶん「それは何度か？」とすぐに聞き返してしまう。鍛冶屋さんが聞いたら、きっと「赤いときに打つんだ！」と怒鳴られることでしょう。それはともかく、鉄が赤いときはほぼ800℃、白熱灯は2500℃、太陽は5500℃くらいですが、それぞれ光っている色が違います。太陽はプリズムで見るとわかりますが、7つの色を出