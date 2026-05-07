縁起最高のラッキーデー！ 「八十八夜」に行うべきこととは？ 末広がりの縁起のよい数字が重なる八十八夜 八十八夜は立春から数えて（立春を1日目として）88日目のことで、節分やお彼岸などと同じ雑節のひとつです。童謡『茶摘み』で「夏も近づく八十八夜～♪」と歌われるように、八十八夜の3日後には立夏がやってきます。 しかし春から夏への移ろいを見せるこの時期、茶農家ではお茶の新芽摘みの最盛期