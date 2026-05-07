土間から畳敷きへ！日本流の寺院の建築法とは 寺院にも生活感を取り入れるのが日本流 日本に仏教が伝えられた当初、寺院は中国の建築を範として建てられた。礎石の上に朱に塗られた柱が立ち、屋根には瓦が葺かれた。今ではごく当たり前の寺院風景だが、当時は宮殿でさえ掘っ立て柱に板葺きの屋根であったので、寺院建築は（とくに五重塔などは）超高層建築に見えたことだろう。 堂内はすべて土間で、金堂は仏のための空間と