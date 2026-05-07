飲み始めから炭酸入りのお酒や熱燗は飲むべきではない理由 炭酸や温かいお酒は酔いやすい アルコール度数が高いものはまだしも、炭酸入りや温かいお酒はなぜ吸収されやすいのでしょうか？その理由について説明します。 炭酸には胃や腸の動きを活発にする効果があります。さらに喉越しの良さが増すため、一度に飲む量も多くなりがちです。 ワインはアルコール度数が低く、最初から飲むのに適したお酒で