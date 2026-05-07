6日、キャンベラで講演するライナス・レアアースのアマンダ・ラカーズCEO（共同）【キャンベラ共同】オーストラリアの資源大手ライナス・レアアースのアマンダ・ラカーズ最高経営責任者（CEO）は6日、キャンベラでレアアース（希土類）産業を取り巻く課題について講演した。中国依存からの脱却を進めるには、生産者の採算を確保し投資を促すための適正な市場価格を反映した「最低価格制度」が不可欠だとし、制度面で先行する日米