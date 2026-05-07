5月10日に開催される「RIZIN.53」（GLION ARENA KOBE）に参戦する総合格闘家の宇佐美正パトリック（25＝ハイブリッドアカデミー）がスポニチアネックスのインタビューに応じ、約1年ぶりの勝利へ向けた意気込みを語った。「体も良くなって、ストレスもなく思い切りも良くなった。格闘技キャリアとして第二のスタートが切れる」パトリックは高校時代にアマチュアボクシング6冠を達成。その後、21年からMMAに転向すると、現在RI