連休明け、きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時2500円以上値上がりし、6万2000円を超えました。先月27日につけた取引時間中の最高値を更新しています。アメリカがイランとの戦闘終結に向けた覚書を用意したとの報道で地政学リスクが和らいだことや、ゴールデンウィーク中にアメリカやアジア市場でAIや半導体関連株が急騰。前日のニューヨーク株式市場では、S＆P500指数やナスダック総合指数が最高値を付けていて、東京市場