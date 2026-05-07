ダイニチ工業がカイ気配を切り上げている。同社は前営業日となる１日の取引終了後、２６年３月期の単独決算に関し、最終利益がこれまでの計画を２億９０００万円上回る１４億９０００万円（前の期比２８．３％増）で着地したようだと発表した。前期の期末一括配当予想も６円増額して２８円（前の期は２２円）に引き上げており、好感された。高収益商品の構成比が上昇し、原材料などのコスト上昇分の販売価格への転嫁が進んだ。販